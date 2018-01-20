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مصادر عسكرية تركية: قصف 108 أهداف في عفرين

مصادر عسكرية تركية: قصف 108 أهداف في عفرين
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

قصفت المقاتلات التركية 108 من أصل 113 هدفا تم تحديدها في عفرين شمالي سوريا، ضمنها مطار منغ العسكري.

العالم ـ سوريا

ونقلت الأناضول عن مصادر عسكرية، أن المقاتلات التركية قصفت الأهداف بداية من الساعة (15:30 ت.غ) في إطار عملية "غصن الزيتون".

وضمن الأهداف التي قصفتها المقاتلات التركية مطار منغ العسكري الذي تسيطر عليه وحدات الحماية الكردية شرقي عفرين.

وزعمت المصادر التركية إن جميع القتلى والمصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات هم من "ب ي د/ بي كا كا".

وبدأ أهالي عفرين من المدنيين بعد القصف الجوي التركي في الهرب باتجاه حلب، إلا أن التنظيم الإرهابي قام بغلق الطريق من عفرين إلى حلب.

وتقول مصادر الأناضول إن هذا أدى إلى اختباء المدنيين في منازلهم في مركز مدينة عفرين، كما أن قسما من تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" ارتدوا ملابس مدنية ولجأوا إلى المنازل.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية في بيان لها بدء الهجوم على عفرين بدأت اعتبارا من الساعة الخامسة (14:00 ت.غ)، من مساء السبت، تحت اسم "عملية غصن الزيتون".

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