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محكمة عراقية تحكم بالإعدام على ألمانية، والسبب؟

محكمة عراقية تحكم بالإعدام على ألمانية، والسبب؟
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة عراقية الأحد حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق امراة تحمل الجنسية الألمانية من أصول مغربية، لانتمائها الى جماعة داعش الارهابية في سوريا والعراق وتقديمها المساعدة له.

العالم - العراق

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها القضاء العراقي حكما بالإعدام على مواطنة أوروبية.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن حكم الإعدام شنقا جاء لأن "المتهمة قدمت الدعم اللوجستي ومساعدة التنظيم الإرهابي في ارتكاب أعمالهم الإجرامية وأدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية".

ولم يتم تحديد عمر المحكومة أو المكان التي اعتقلت فيه.

وقال بيرقدار أنها "اعترفت في طور التحقيق بأنها سافرت من ألمانيا إلى سوريا ومن ثم إلى العراق (...) واصطحبت معها ابنتيها اللتين تزوجتا من أفراد التنظيم الإرهابي". 

وكان القضاء العراقي أصدر في أيلول/سبتمبر الماضي للمرة الأولى، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق روسي ينتمي إلى داعش، ألقي القبض عليه خلال معارك استعادة مدينة الموصل.

وفي تموز/يوليو الماضي، أعلن القضاء الألماني أن السلطات العراقية اعتقلت قاصرة ألمانية (16 عاما) من داعش في الموصل.

وافادت مجلة "در شبيغل" الألمانية حينها، أن الداعشية كانت قيد الاحتجاز في بغداد مع ثلاث ألمانيات التحقن بالجماعات المسلحة في السنوات الأخيرة وتم اعتقالهن في الأيام التي تلت تحرير الموصل في العاشر من تموز/يوليو.

وتابعت ان دبلوماسيين ألمان تمكنوا من زيارة النساء الأربع في سجن مطار بغداد. وأكدت أن إحدى النساء من أصل مغربي، واخرى من الشيشان لكنها تحمل جواز سفر ألمانيا.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعدمت السلطات العراقية 38 محكوما بالإعدام كانوا دينوا بـ"الارهاب".

ولم تعلن السلطات العراقية رسميا حتى اليوم، عن مجمل عدد العناصر المسلحة الذين اعتقلوا منذ انطلاق العمليات لاستعادة المناطق التي سيطر عليها داعش في حزيران/يونيو 2014.

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