شمخاني لبارزاني: نسعى لإزالة عقبات حوار بغداد وأربيل

العالم - ايران

وخلال لقائه اليوم الاحد رئيس وزراء اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أعتبر شمخاني، الانتصار على داعش وتحرير كامل الاراضي العراقية وتخليص الشعب العراقي من أكبر تهديد ارهابي في المنطقة، يبشر بمستقبل زاهر لعراق موحد، وتجاوز الفتن الخارجية لبث الفرقة بين ابناء الشعب العراقي .

واشار الى الاواصر المتينة بين ايران والعراق خاصة بين ابناء المحافظات الكردية في البلدين وقال : رغم الفتن التي يثيرها اعداء الشعبين، الا ان ارضية التعاون الشامل والعلاقات الستراتيجية بين ايران والعراق متاحة وفي تقدم مستمر.

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