رواد المواقع في الامارات يهاجمون محمد بن زايد بشدة... ماذا قالوا؟

العالم - السعودية

وعبر وسم #ملينا_شيطنتك_بو_خالد دُونت آلاف التغريدات المنددة بـ”ابن زايد” والمهاجمة له، من قبل ناشطون إماراتيون قالوا إنه ليس لهم حاجة في حصار #قطر ولا ثرواتها “حاجتنا فقط .. ان نعود شعوبا خليجية واحدة مترابطة”.. حسب قولهم.

وفي رسالة صريحة لـ “ابن زايد” طالب النشطاء حاكم إمارة أبو ظبي بالكف عن مؤامراته في الوطن العربي، وإطلاق سراح المعتقلين، ومصارحتهم بالوضع الصحي لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد (الحاضر الغائب)، بحسب وصفهم.

وقال رواد المواقع بان سياسات أبوظبي في إضاعة ثروات الشعب الإماراتي خلال العقود الماضية، ولم تقتصر إضاعة الأموال في الداخل فقط، بل امتدت لتشمل كافة أرجاء المعمورة، عبر بوابات الفساد ودعم الثورات المضادة، ومساندة الانظمة الديكتاتورية، علاوة على تمويل الكثير من العمليات المشبوهة والحروب الخارجية التي كانت سببا في تخريب الوطن العربي.

دوره أكد تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الإمارات تعد الدولة الوحيدة التي تستضيف وتنفق على رموز الثورات المضادة، فهناك أسماء ليبية من نظام القذافي تقيم في الإمارات.

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