الكرد يجبرون الجيش التركي وحلفاءه على التراجع في عفرين

العالم - سوريا

وقال عثمان لوكالة "سبوتنيك"، حاول جنود من الجيش التركي وعناصر من المعارضة السورية المسلحة الوصول إلى مدينة عفرين السورية بمساعدة غطاء جوي تركي استهدف بالصواريخ مواقع للقوات الكردية المنتشرة في المدينة، لكن محاولة الخرق باءت بالفشل واستطاعت "قوات سوريا الديموقراطية" من صد الهجوم من 5 محاور مختلفة.

وقال عثمان: "المواقع التي حاولوا السيطرة عليها انسحبوا منها بعد ذلك".

وأضاف: "قتل من الأتراك حوالي 10 جنود وأكثر من 20 عنصرا تابعين للمعارضة المسلحة السورية وتم نقلهم إلى مدينة إعزاز السورية المحاذية للحدود التركية".

وكانت تركيا قد أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية عفرين في ريف حلب شمال غربي سوريا، تحت اسم "غصن الزيتون".

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