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مجلس النواب العراقي يصوت على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر

مجلس النواب العراقي يصوت على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

صادق مجلس النواب العراقي على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بالثاني عشر من آيار المقبل.

العالم - العراق

وافاد مراسل قناة العالم في العراق وسام التميمي، والذي واكب جلسة مجلس النواب، إن البرلمان صادق على قرار بتحديد يوم 12 مايو/ آيار المقبل موعداً لاجراء الانتخابات النيابية.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسته السابعة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 171 نائبا.

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امس الاحد، قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، مؤكدة عدم جواز تغيير الموعد.

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