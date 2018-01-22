البث المباشر
فؤاد معصوم يصدر مرسوما بتحديد ١٢ ايار مايو موعدا للانتخابات التشريعيه في العراق
رويترز عن مصادر بمطار القاهرة: السلطات الأمريكية تحظر نقل جميع الشحنات من المطار إلى أمريكا باستثناء حقائب الركاب
الجيش السوري يسيطر علی قرية "ابو حريق" غرب قرية طوطح بعد مواجهات مع داعش
الرئيس اللبناني يبدأ الثلاثاء زيارة للكويت تستمر يومين هي الأولى له منذ انتخابه، في نهاية أكتوبر/تشرين الثاني 2016
مصر تؤهل مصافيها وتستأنف استيراد الخام العراقي
القوات المسلحة التركية تبدأ هجوما بريا انطلاقا من أعزاز للوصول إلى منطقة عفرين
وزاره الصحة بغزة تعلن دخول الخدمات الصحية في قطاع غزة مرحلة الخطر بسب ازمة الوقود
القوة الصاروخية اليمنية:حصيلة قتلى المرتزقة بالضربة البالستية بمعسكر الخيامي تجاوزت الـ40 بالاضافة الى تدمير مخزن السلاح
أ ف ب: الفلسطينيون يعتبرون ان خطاب بنس "التبشيري" يشكل "هدية للمتطرفين"
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا نوع "قاهر تو إم" على معسكر الخيامي بتعز

الأكراد يتظاهرون في بيروت تنديدا بعملية "عفرين"

الأكراد يتظاهرون في بيروت تنديدا بعملية
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

تظاهر المئات من الجالية الكردية، أمام ​السفارة الروسية​ و​المركز الثقافي الروسي​ في ​بيروت​ احتجاجاً على العملية العسكرية التركية في ​مدينة عفرين​ السورية ذات الغالبية الكردية.

العالم - لبنان

وتجمع المتظاهرون أمام المركز الثقافي الروسي، رافعين لافتات تندد بالهجوم التركي على عفرين، وتتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برعاية الإرهاب.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالعملية التركية، من بينها "عفرين حرة حرة… تركيا اطلعي برّا"، و"بالروح بالدم نفديكي يا عفرين"، وأخرى منددة بالرئيس التركي ومن بينها "أردوغان داعشي" و"الشعب يريد إسقاط أردوغان" و"يسقط يسقط أردوغان… عاش عاش أوجلان"، في إشارة إلى زعيم "حزب العمال الكردستاني" عبدالله أوجلان المعتقل في سجن إيميرلي التركي.

وكانت غرفة التحكم المروري أفادت عن قطع طريق مار الياس امام السفارة الروسية من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات الفرعية.

المصدر : النشرة 

109-1

روابط ذات صلة

الكرد يجبرون الجيش التركي وحلفاءه على التراجع في عفرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

"مشروع داعشية" تطلب العفو من بوتين

جورج ويا يؤدي اليمين رئيسا جديدا لليبيريا

بالفيديو..استمرار التظاهرات المناهضة لترامب في امريكا

سفير بلاروسيا السابق: حجم التجارة بين إيران وبلاروسيا حقق رقما قياسيا

بالفيديو...شاهد الفرحة العارمة لبلدتي الفوعة وكفريا بعد تحرير مطار أبو الظهور العسكري

العراق يتلقى دعوة حضور مؤتمر سوتشي حول سوريا

أربعة يتقاتلون في عفرين .. فمن سينتصر ؟

﻿رئيس حزب تونسي مُقرّب من أبوظبي يرغب في تزعّم المعارضة

الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم نائب في التشريعي

أنباء عن بدء الجيش التركي الدخول إلى عفرين من محور إعزاز

وقفة احتجاجية بنابلس ضد زيارة نائب الرئيس الأمريكي

نزاربايف يطلع بوتين على تفاصيل لقائه مع ترامب

صور تقشعر منها الابدان..جرائم لن ينساها التاريخ (18+)

من جديد... مسلسل "باب الحارة" يثير الجدل! 

البرلمان العراقي يُصوت على تعديل لقانون الانتخابات البرلمانية

الجزائر تترشح لعضوية مجلس الأمن

جامعة طهران تحصل على جائزة عالمية في مجال الطاقة

الأدميرال سياري يشرح تفاصيل مناورات محمد رسول الله (ص)

الرئيس عون: استقرار لبنان خط احمر

شاهد..مات 6 من عائلته بحادث طريق..ويكيل المدح للملك سلمان!

الأکثر مشاهدة