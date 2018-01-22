الأكراد يتظاهرون في بيروت تنديدا بعملية "عفرين"

العالم - لبنان

وتجمع المتظاهرون أمام المركز الثقافي الروسي، رافعين لافتات تندد بالهجوم التركي على عفرين، وتتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برعاية الإرهاب.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالعملية التركية، من بينها "عفرين حرة حرة… تركيا اطلعي برّا"، و"بالروح بالدم نفديكي يا عفرين"، وأخرى منددة بالرئيس التركي ومن بينها "أردوغان داعشي" و"الشعب يريد إسقاط أردوغان" و"يسقط يسقط أردوغان… عاش عاش أوجلان"، في إشارة إلى زعيم "حزب العمال الكردستاني" عبدالله أوجلان المعتقل في سجن إيميرلي التركي.

وكانت غرفة التحكم المروري أفادت عن قطع طريق مار الياس امام السفارة الروسية من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات الفرعية.

المصدر : النشرة

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