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البارزاني: ننتظر بعض المسائل الفنية لفتح المطارات بأقرب وقت

البارزاني: ننتظر بعض المسائل الفنية لفتح المطارات بأقرب وقت
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس حكومة منطقة كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، الاثنين، أن حكومة  كردستان "تنتظر حل بعض المسائل الفنية" من أجل فتح مطارات المنطقة، فيما اعرب عن أمله بأن يتم ذلك "بأقرب وقت".

العالم - العراق

وقال البارزاني في مؤتمر صحفي في محافظة اربيل، بحسب السومرية نيوز، "نحن ننتظر حل بعض المسائل الفنية فقط بشأن فتح مطارات كردستان"، معربا عن أمله بأن "يتم ذلك بأقرب وقت"، دون تحديد أي موعد.

وأضاف البارزاني، أنه "تم تشكيل لجان مختصة في مجالات النفط والمعابر والمطارات والرواتب لحل المشاكل العالقة بين الجانبين"، لافتا الى أن "هناك توجه صحيح لحل المشاكل".

وكان رئيس حكومة منطقة كردستان نيجرفان البارزاني وصل إلى بغداد، السبت الماضي، وعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأكد العبادي خلال اللقاء، على أهمية إعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية في المنطقة بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات، فيما شدد على ضرورة تسليم النفط المستخرج من كردستان الى السلطات الاتحادية ويكون التصدير من خلال شركة "سومو" حصرا.

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