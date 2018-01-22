البث المباشر
فؤاد معصوم يصدر مرسوما بتحديد ١٢ ايار مايو موعدا للانتخابات التشريعيه في العراق
رويترز عن مصادر بمطار القاهرة: السلطات الأمريكية تحظر نقل جميع الشحنات من المطار إلى أمريكا باستثناء حقائب الركاب
الجيش السوري يسيطر علی قرية "ابو حريق" غرب قرية طوطح بعد مواجهات مع داعش
الرئيس اللبناني يبدأ الثلاثاء زيارة للكويت تستمر يومين هي الأولى له منذ انتخابه، في نهاية أكتوبر/تشرين الثاني 2016
مصر تؤهل مصافيها وتستأنف استيراد الخام العراقي
القوات المسلحة التركية تبدأ هجوما بريا انطلاقا من أعزاز للوصول إلى منطقة عفرين
وزاره الصحة بغزة تعلن دخول الخدمات الصحية في قطاع غزة مرحلة الخطر بسب ازمة الوقود
القوة الصاروخية اليمنية:حصيلة قتلى المرتزقة بالضربة البالستية بمعسكر الخيامي تجاوزت الـ40 بالاضافة الى تدمير مخزن السلاح
أ ف ب: الفلسطينيون يعتبرون ان خطاب بنس "التبشيري" يشكل "هدية للمتطرفين"
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا نوع "قاهر تو إم" على معسكر الخيامي بتعز

جورج ويا يؤدي اليمين رئيسا جديدا لليبيريا

جورج ويا يؤدي اليمين رئيسا جديدا لليبيريا
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

أدى الرئيس الليبيري المنتخب جورج ويا اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد، خلفا للرئيسة منتهية الولاية إيلين جونسون سيرليف، التي حكمت ليبيريا لمأموريتين رئاسيتين، ولم تشارك في الانتخابات الأخيرة، حيث ينص الدستور على مأموريتين للرئيس.

العالم - أفريقيا

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحصل فيها تناوب سلمي وديمقراطي على السلطة في ليبيريا منذ عام 1940، كما تعتبر إيلين جونسون المرأة الوحيدة التي تولت الرئاسة بالقارة الإفريقية.

وقد أدى جورج ويا اليمين الدستورية بحضور عدد من رؤساء البلدان الإفريقية، بينهم الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، والغاني نانا أكوفو ٱدو، إلى جانب بعض اللاعبين الدوليين السابقين، بينهم الكاميروني صامويل إيتو.

وكان جورج ويا قد فاز في الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية على حساب مرشح حزب الوحدة الحاكم جوزيف بواكي، نائب الرئيسة منتهية الولاية.

وقد اتهم الحزب إيلين جونسون بدعم جورج ويا على حساب مرشحه، وأصدرت لجنته التنفيذية بيانا أعلنت فيه إبعاد الرئيسة من الحزب.

الاخبار

215-114

 

تصنيف :

روابط ذات صلة

الإتحاد الأوروبي يواصل دعم ليبيريا إقتصادياً

رئيس ليبيريا المنتخب يتعهد بـ"تحسين حياة الليبيريين"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

جورج ويا يؤدي اليمين رئيسا جديدا لليبيريا

بالفيديو..استمرار التظاهرات المناهضة لترامب في امريكا

سفير بلاروسيا السابق: حجم التجارة بين إيران وبلاروسيا حقق رقما قياسيا

بالفيديو...شاهد الفرحة العارمة لبلدتي الفوعة وكفريا بعد تحرير مطار أبو الظهور العسكري

العراق يتلقى دعوة حضور مؤتمر سوتشي حول سوريا

أربعة يتقاتلون في عفرين .. فمن سينتصر ؟

﻿رئيس حزب تونسي مُقرّب من أبوظبي يرغب في تزعّم المعارضة

الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم نائب في التشريعي

أنباء عن بدء الجيش التركي الدخول إلى عفرين من محور إعزاز

وقفة احتجاجية بنابلس ضد زيارة نائب الرئيس الأمريكي

نزاربايف يطلع بوتين على تفاصيل لقائه مع ترامب

صور تقشعر منها الابدان..جرائم لن ينساها التاريخ (18+)

من جديد... مسلسل "باب الحارة" يثير الجدل! 

البرلمان العراقي يُصوت على تعديل لقانون الانتخابات البرلمانية

الجزائر تترشح لعضوية مجلس الأمن

جامعة طهران تحصل على جائزة عالمية في مجال الطاقة

الأدميرال سياري يشرح تفاصيل مناورات محمد رسول الله (ص)

الرئيس عون: استقرار لبنان خط احمر

شاهد..مات 6 من عائلته بحادث طريق..ويكيل المدح للملك سلمان!

شاهد..صورة غريبة لـ"بن سلمان" تثير ضجة!

الأکثر مشاهدة