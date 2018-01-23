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العميد نقدي: سياسات واشنطن متخبطة وغير مدروسة

العميد نقدي: سياسات واشنطن متخبطة وغير مدروسة
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر مساعد قائد حرس الثورة الاسلامية للشؤون الثقافية والاجتماعية العميد محمد رضا نقدي، سلوك الادارة الاميركية بانه غير مدروس وخارج عن دائرة الحسابات الطبيعية، مؤكدا بان اميركا تعاني من التخبط.

العالم - ايران

وفي حديث له مساء الاثنين في المراسم السنوية الثالثة لتكريم الدبلوماسي التعبوي ومنح جائزة 'الشهيد غضنفر ركن ابادي' للمنتخبين على الصعيد الدولي، قال العميد نقدي، ان الاحداث التي تقع في عالم اليوم اخذت منحىي متسارعا وحدوث التطورات الكبرى المترافقة كلها مع هزيمة الاستكبار.

واضاف، ان هزيمة داعش وانهياره في سوريا والعراق حدا بهم لطرح مسالة انفصال كردستان العراق الا انهم تلقوا صفعة قوية في هذه القضية ايضا.

واشار الى ان الادارة الاميركية تلقت من الامم المتحدة صفعة قوية في قضية القدس وعادت قضية القدس وفلسطين الى صدارة قضايا العالم الاسلامي.

كما نوه الى الهزيمة الاخيرة الاخرى لاميركا في احداث الشغب الاخيرة في ايران، واضاف، ان سلوك الادارة الاميركية غير مدروس وخارج عن اطار الحسابات المادية.

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