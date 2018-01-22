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بعد 3 اشهر على سلسلة اقالات..

ملك المغرب يعين 4 وزراء جدد

ملك المغرب يعين 4 وزراء جدد
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

اعلنت وكالة المغرب العربي للانباء الرسمية ان ملك المغرب محمد السادس عين الاثنين 4 وزراء جدد وكاتب دولة بعد 3 اشهر على سلسلة اقالات مرتبطة بسوء ادارة برنامج تنمية منطقة الريف في شمال البلاد.

العالم - المغرب

واوضحت الوكالة ان عبد الأحد الفاسي الفهري عين وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعين سعيد أمزازي وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

واضافت ان أناس الدكالي عين وزيرا للصحة، ومحسن الجزولي وزيرا منتدبا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفا بالتعاون الإفريقي.

كما عين محمد الغراس كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني.

واشارت الوكالة الى ان "الوزراء الجدد أدوا القسم بين يدي صاحب الجلالة".

ويأتي تعيين الوزراء الجدد مكان وزراء اقيلوا في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بعد صدور تقرير اشار الى تأخير في تنفيذ برنامج تنمية لمنطقة الحسيمة في منطقة الريف التي شهدت حركة احتجاج لاشهر عدة.

(أ ف ب)

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