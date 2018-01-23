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مسؤول مصري يكذّب بدء العمل بجسر الملك سلمان بين السعودية ومصر

مسؤول مصري يكذّب بدء العمل بجسر الملك سلمان بين السعودية ومصر
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر مسئول بوزارة النقل المصرية، أن مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت حول بدء العمل في إنشاء جسر الملك سلمان الذي سيربط بين مصر والسعودية غير صحيحة.

العالم - افريقيا

وأكد المصدر في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية أن العمل لم يبدأ على الجسر حتى الآن، مشيرا إلى أن ما تم تداوله على شبكة الإنترنت غير صحيح.

وكان وزير النقل المصري هشام عرفات قد أكد في وقت سابق، أن جسر "الملك سلمان" أكبر مشروع على كوكب الأرض، ما يستوجب العديد من الدراسات قبل البدء في إنشائه.

كما لفت إلى أن دراسة المشروع استغرقت 4 سنوات، ولا يزال بحاجة لدراسات بيئة وجيولوجية وزلازل، إذ شرعت كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالعمل على دراسات عديدة وسلمتها للوزارة.

من جهته كذلك، نفى متحدث وزارة النقل السعودية تركي الطعيمي ما تداولته المقاطع المنتشرة على المواقع فيما يخص البدء بالجسر.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد أن وضع حجر الأساس لجسر الملك سلمان بين السعودية ومصر سيتم قبل 2020، لافتا أن فرقا متخصصة تقوم بالعمل حاليا على التجهيز للجسر.

المصدر: مواقع مصرية + وكالات

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