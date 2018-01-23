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واشنطن و الخرطوم توقِّعان مذكرة تفاهم لمحاربة الإرهاب

واشنطن و الخرطوم توقِّعان مذكرة تفاهم لمحاربة الإرهاب
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

وقَّع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" مذكرة تفاهم مع وحدة التحقيقات الجنائية السودانية، شملت تعاون الطرفين في محاربة الإرهاب، وذلك بعد مباحثات في الخرطوم.

العالم - الأميرکيتان 

وبحسب وسائل إعلام محلية؛ فقد نصت المذكرة على مكافحة تهريب البشر والجرائم العابرة للحدود وتجارة المخدرات، فضلا عن تبادل الزيارات والخبرات.

ونقلت فضائية الشروق عن مساعد مدير المكتب الإقليمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في شرق إفريقيا، جيفري ووكر، الذي وقّع عن الجانب الأمريكي، قوله إن الطرفين سيعملان لجعل السودان وأمريكا بلدين آمنين.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية في السودان، اللواء حسين نافع محمود، إن المذكرة تتيح تقديم المساعدات الفنية في مجال التحقيقات الجنائية.

وكانت واشنطن قد رفعت، في أكتوبر/تشرين الأول، عقوبات مفروضة على الخرطوم منذ 20 عاما، بموجب اتفاق نص على تعاونهما في مكافحة الإرهاب.

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بعد رفع العقوبات الأميركية عن السودان ... واشنطن و الخرطوم توقِّعان مذكرة تفاهم لمحاربة الإرهاب

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