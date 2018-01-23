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ريابكوف: المبادرة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي لن تأتي بنتائج إيجابية

ريابكوف: المبادرة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي لن تأتي بنتائج إيجابية
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة الولايات المتحدة، و'الثلاثية الأوروبية' (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، حول تشكيل مجموعة عمل بشأن الاتفاق النووي الإيراني، لن تؤدي إلى تطورات إيجابية بالنسبة لخطة العمل الشاملة المشتركة.

العالم - إيران

وقال ريابكوف لوكالة 'سبوتنيك': 'نرى أنباء عن ذلك، من جانبنا قلنا في السابق إن موضوع 'استكمال' خطة العمل الشاملة المشتركة بالطريقة التي تستعرضها واشنطن الآن، ستحمل ميولا واضحة لتقويض الاتفاقية وتصعب تطورها مستقبلا'.

وأضاف ريابكوف: 'لا أتوقع تطورات إيجابية نتيجة مثل هذه القرارات والاتفاقيات الممكنة'.

وأكد نائب الوزير، أن ما وصفه بـ 'ألاعيب' الولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين، لا يمكن أن تؤثر على النهج الروسي في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت، في وقت سابق، أن تيلرسون سيتوجه إلى أوروبا، مشيرة إلي أنه سيجري مباحثات مع مسؤولين أوروبيين حول الملف الإيراني، قبل التوجه إلى سويسرا لحضور منتدى 'دافوس' العالمي.

المصدر: وكالة إرنا

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