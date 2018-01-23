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النائب العام السعودي يكشف عن صفقة محتجزي الريتز

النائب العام السعودي يكشف عن صفقة محتجزي الريتز
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال النائب العام السعودي سعود المعجب، بأن السلطات السعودية من المرجح أن "تسترد ما يزيد على 100 مليار دولار في اتفاقات التسوية مع المحتجزين في فندق الريتز كارلتون".

العالم - العالم الاسلامي

وقال المعجب، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن المحادثات مع المحتجزين في فندق ريتز كارلتون في الرياض من المتوقع أن تختتم بنهاية الشهر، وأن الذين لا يتوصلون إلى صفقات سيحالون إلى النيابة العامة.

مضيفاً أن السلطات اتفقت بالفعل على رفض التهم الموجهة إلى نحو 90 شخصا من المشتبه بهم تم الافراج عنهم، وأن حوالى 95 آخرين مازالوا في الفندق، من بينهم خمسة كانوا يوازنون مقترحات التسوية. وأضاف أن الباقين كانوا يستعرضون الأدلة المقدمة ضدهم.

ولفت المعجب، إلى أن المدفوعات التي سيتم تحصيلها عبارة عن "نقود وعقارات وأصول أخرى”، وقال إن عددا قليلا من الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين في الفندق من المحتمل أن يتوصلوا إلى اتفاق مع السلطات.

وقد ألقت السلطات السعودية، في نوفمبر الماضي، القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية تهمة الفساد.

المصدر: منامة بوست

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