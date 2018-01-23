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بالفيديو: روسيا تعرض درون مروحي "خارق"!

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

استعرض المهندسون الروس في معرض "CES 2018" طائرتهم الموجهة التي قالوا أنها "فريدة وستحدث فرقا في عالم الطائرات من دون طيار".

العالم - منوعات 

ومن أهم ميزات هذه طائرة "SKYF"، قدرتها على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي بدقة عالية، بفضل المراوح والمحركات القوية التي تعمل بالبنزين، والتي تمكنها من نقل حمولات كبيرة مقارنة بشبيهاتها من الدرونات المروحية.

وتستطيع هذه الطائرة التحليق لمسافة 350 كلم والوصول إلى ارتفاع 3000 متر بسرعة 70 كلم/ ساعة بحمولة 50 كلغ، الأمر الذي يجعلها مروحية فريدة متعددة الاستخدامات.

ويمكن الاعتماد عليها في نقل البضائع والحمولات، ويمكن استعمالها كطائرة مسيرة لأغراض الرصد والإنقاذ وإطفاء الحرائق.

ويبلغ وزن "SKYF" الكلي 250 كلغ، وأبعادها (5.2/2.2 م)، ويمكنها التحليق لثماني ساعات متواصلة، والأهم من ذلك هو سهولة نقلها بأي شاحنة صغيرة بفضل هيكلها الفريد القابل للطي بسهولة.

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