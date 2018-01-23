رواندا: لم نتفق مع "إسرائيل" على نقل الأفارقة

العالم - فلسطين

جاء ذلك على خلفية احتجاج أكثر من ألف لاجىء وطالب لجوء إريتري وسوداني أمام السفارة الرواندية لدى تل أبيب أمس الإثنين، مطالبين رواندا بالانسحاب من صفقة مثيرة للجدل.



وتداولت وسائل إعلام مؤخراً، أنباء عن وجود صفقة تقضي بترحيل المهاجرين الأفارقة قسرا من إسرائيل إلى رواندا وأوغندا.

وقال وزيرة الخارجية الرواندية، لويز موشيكيوابو، فى بيان "بالإشارة إلى الشائعات التي تداولتها مؤخرا وسائل الإعلام، نود أن نؤكد أننا لم نوقع أي اتفاقية سرية مع إسرائيل بشأن نقل المهاجرين الأفارقة".

وأوضحت الوزيرة أن "موقف بلادها إزاء المهاجرين يمتزج مع مشاعر الرحمة والتعاطف مع الأخوة والأخوات الأفارقة، الذين يقضون غرقاً في البحر، أو يباعون في الأسواق مثل الماشية، أو يطردون من بلدان يلتمسون فيها المأوى".

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