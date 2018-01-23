غارات تركية على قواعد كردية في شمال العراق

العالم - تركيا

وتأتي الغارات في الوقت الذي تشن فيه تركيا عملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا دخلت الثلاثاء يومها الرابع.

وجاء في بيان الجيش ان الغارات استهدفت عناصر من حزب العمال الكردستاني كانوا يعدون لهجوم على قواعد للقوات الامنية التركية على الحدود بين البلدين.

وتابع البيان ان ملاجئ ومخابئ اسلحة دمرت خلال الغارات التي وقعت في منطقة الزاب بشمال العراق.

ويأتي الاعلان في الوقت الذي اطلقت فيه تركيا السبت عملية في شمال سوريا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها انقرة "ارهابية" لكن تدعمها واشنطن في حملتها ضد تنظيم "داعش".

وتعتبر انقرة وحدات حماية الشعب بانها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا على الاراضي التركية منذ 1984.

وغالبا ما تتعرض القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية بشمال العراق لغارات جوية من انقرة التي تتوغل بشكل دوري في هذه المناطق.

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