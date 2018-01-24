العبادي من دافوس: مقبلون على نهوض الاقتصاد وخلق فرص عمل

العالم - العراق

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة الفرات نيوز نسخة منه ان العبادي " ألتقى، اليوم الأربعاء، في دافوس برؤساء أكبر الشركات العالمية الاستثمارية وكبار المستثمرين في مختلف المجالات لحشد الدعم للعراق قبل انعقاد مؤتمر إعادة الإعمار في العراق الذي سيعقد في الكويت".

وقدم العبادي خلال اللقاء بحسب البيان "رؤية العراق المستقبلية لتطوير جميع القطاعات والفرص الاستثمارية الكبيرة بعد ان تحقق الانتصار على عصابات داعش الارهابية واهمية إعمار واستقرار العراق".

وبين ان "العراق اصبح قصة نجاح كبيرة تحققت بفضل وحدة العراقيين، واننا مقبلون على عملية نهوض في الاقتصاد العراقي وخلق فرص العمل".

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