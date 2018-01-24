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بالفيديو..جنود إندونيسيون يشربون دماء الأفاعي ويمشون حفاة على النار!

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

قامت فرقة من الجنود الإندونيسيين بعرض عسكري تخلله ترويض لأفعى الكوبرا، بالإضافة للسير على النار والتدريب على إنقاذ الرهائن.

العالم- اسيا والباسفيك

وأظهر الجنود مهاراتهم أمام وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الذي اختتم به زيارته لإندونيسيا والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام قبل محطته المقبلة بفيتنام.

وقام الجنود بإظهار مهاراتهم في الفنون القتالية وقدرتهم على كسر الطوب برؤوسهم وتحطيم الأكوام المحترقة بأيديهم.

وقام جندي بقطع رأس أفعى وسكب بعضا من دمائها في فم آخر وسط دهشة الحضور. وقضم جندي واحد على الأقل أفعى فشقها نصفين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي للصحفيين وهو في طريقه إلى فيتنام "الأفاعي! أرأيتم كيف أنهكوها ثم أمسكوا بها؟ وطريقة تعاملهم معها ... الأفعى تتعب بسرعة شديدة".

وتعتبر إندونيسيا حليف قوي للولايات المتحدة الامريكية بجنوب شرق آسيا، حيث يتعاون البلدين على عدة مستويات اقتصادية ومخابراتية وعسكرية.

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