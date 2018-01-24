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هلاك واصابة مرتزقة للعدوان في تعز والبيضاء ونهم

هلاك واصابة مرتزقة للعدوان في تعز والبيضاء ونهم
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية بتعز والبيضاء ونهم.

العالم - اليمن

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من المرتزقة في هجوم للجيش اليمني واللجان الشعبية سبقه قصف مدفعي على مواقع لقوى العدوان شرق الغرافي والنخيل ومحطة الدهين بمديرية موزع غرب محافظة تعز.

وأضاف المصدر أن انفجار عبوة ناسفة بمجموعة من المرتزقة في جبهة ذي ناعم بمحافظة البيضاء أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وشنت قوات الجيش واللجان الشعبية هجوما على مواقع المرتزقة في منطقة القرن بجبهة نهم ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم.

يأتي ذلك في سياق عمليات التنكيل التي ينفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية ضد العدوان ومرتزقته في مختلف جبهات القتال ردا على استمرار العدوان والحصار بحق الشعب اليمني منذ قرابة ثلاث سنوات.

المصدر: المسيرة نت

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