وفد ايراني يتوجه الى السعودية قريبا للبحث في قضايا الحج

العالم - ايران

وخلال اجتماع عملاني لمدراء شؤون الحج بمنظمة الحج والزيارة الايرانية عقد اليوم الاربعاء بطهران اشار حجة الاسلام قاضي عسكر، الى ان وفد خبراء الاسكان بالمنظمة سيتوجه في غضون الايام القادمة الى السعودية وقال، ان قيمة العملة الصعبة وسعر تذكرة الطائرة والسكن تعد 3 عوامل مهمة ومؤثرة في كلفة الحج.

واضاف مسؤول بعثة الحج الايرانية، انه على جميع مسؤولي البلاد المواكبة في حل قضايا الحج والزيارة والمشاكل القائمة امام ذلك.

واعتبر حجة الاسلام قاضي عسكر تولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الاعلى للحج مؤشرا لاهمية فريضة الحج واكد بان الحج لا ينبغي ان يتراجع عن الذروة واضاف، انه على مسؤولي البلاد المواكبة والتعاون في حل المشكلات القائمة في مجال الحج والزيارة لمعالجة قضايا هذا المجال في داخل البلاد.

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