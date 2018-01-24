سوريون يبدعون بصناعة مدفع هاون ذاتي الحركة

العالم - سوريا

وقدّر خبراء عالياً ما أبدعه المبدعون العسكريون السوريون الذين قاموا بتعديل سيارة “دونغ فينغ” ليضعوا عليها مدفع الهاون الروسي “2بي11 ساني”.

ويستطيع مدفع الهاون السوري المبتكر إطلاق 10 إلى 15 قذيفة في الدقيقة على الأهداف التي تبعد 480 مترا إلى ما يزيد على 7 كيلومترات. وتزن القذيفة 16 كيلوغراما. ويطلق المدفع قذائفه من الأرض.

ويتكون طاقم تشغيل المدفع السوري من 4 أشخاص بينما يضم طاقم تشغيل مدفع “ساني” الروسي 5 أشخاص.

وبحسب موقع “فيستنيك” فإن الجيش السوري فقد اثنين من مدافع الهاون السورية الصنع في مواجهات مع الإرهابيين أخيرا، لكنهم لم يغنموهما إذ تم تدميرهما.

المصدر : شام تايمز

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