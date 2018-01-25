يلدريم: تعاون واشنطن مع تنظيمات ارهابية يقلل من شأنها

العالم - سوريا

وقال يلدريم، خلال اجتماع منصة الدفع المشترك في أنقرة، "أنه ليس من الصواب مناقشة منطقة آمنة في سوريا مع أميركا مادامت مسائل الثقة قائمة"، مضيفا: "لا يمكن قبول قيام دولة تتعاون مع تركيا في الناتو منذ سنين طويلة، بدعم كيانات مسلحة تستهدف حدود الناتو".

وأكد الوزير التركي: إن "تعاون أميركا مع التنظيمات الإرهابية، وتنفيذها مخططاتها في المنطقة عبرهم، عمل يقلل من شأنها"، مضيفا أن تركيا لن تسمح بإقامة أي كيان إرهابي على امتداد حدودها الجنوبية البالغة 1350 كم من إيران حتى البحر الأبيض.

وبالنسبة للصاروخ الذي أسقط على مسجد في "كليس" التركية، قال الوزير التركي: "أيها الأنذال ماذا تريدون من أناس يتضرعون إلى الله في المسجد، إذا كنتم تمتلكون الجرأة فواجهوا جنودنا".

واوضح الوزير التركي انه تم تحييد أكثر من 300 مسلح من وحدات حماية الشعب الكردية منذ بدء عملية عفرين حتى الآن، مشيراً إلى أن تركيا تنفذ عملية عفرين "من أجل القضاء على ممر الشر والإرهاب الذي يراد إقامته على الحدود الجنوبية"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول".

سبوتنك

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سبوتنك

2-4