بعد فضيحة هزت أمريكا.. الحكم على متهم بالسجن 175 عاما + فيديو

واستمعت المحكمة إلى شهادة 160 فتاة من ضحايا الطبيب الذي أقر بأنه مذنب فيما يتعلق بـ10 تهم بالاعتداء الجنسي عليهن.

وحاول نصار، البالغ من العمر 54 عاما، والذي عمل مع فريق الجمباز الأمريكي، الاعتذار عن جرائمه، من خلال تقديمه رسالة للقاضية روزماري أكويلينا، التي قامت بقذفها بطريقة مهينة، معتبرة ذلك نوعا من الخداع من المتهم.

وقالت أكويلينا: "لقد وقعت للتو مذكرة الإعدام الخاصة بك" في إشارة إلى أنه لن يخرج من السجن وسيموت فيه، وأضافت: "كان من دواعي شرفي وسعادتي الاستماع إلى أخواتي الناجيات، وكان من دواعي شرفي وسعادتي أيضا أن أحكم عليك، لأنك لا تستحق أن تسير خارج السجن مرة أخرى أبدا".

بدوره، قال نصار في قاعة المحكمة:"مشاعري تتضاءل مقارنة بالألم والصدمات النفسية والتدمير العاطفي الذي تشعرون به جميعا"، وأضاف: "لا توجد كلمات تصف عميق وعظيم أسفي لما حدث".

وهزت هذه الفضيحة التي كشف عنها نهاية عام 2016، الولايات المتحدة الأمريكية، وأدت إلى استقالة رئيس الاتحاد الأمريكي للجمباز ستيف بيني المتهم بالتباطؤ في إبلاغ السلطات بهذه الاتهامات.

ومن بين الرياضيات اللواتي يتهمن نصار، آلي رايسمان وماكايلا ماروني وغابي دوغلاس الحائزات على ميداليات أولمبية ذهبية.