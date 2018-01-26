اليابان: لا جدوى من الحوار مع كوريا الشمالية!

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وقال آبي في هذا الصدد خلال جلسة استماع في البرلمان: "لا تزال كوريا الشمالية تواصل تطوير برنامجها النووي والصاروخي، والحوار لأجل الحوار لا معنى له".

يذكر أن ممثلين عن الكوريتين اتفقوا في 9 يناير/كانون الثاني على مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في أولمبياد 2018 الذي سيجري في بيونغ تشانغ، وكذلك على استئناف الحوار.

ونجح الطرفان بالخصوص في استعادة تشغيل الخط الساخن بين جيشي البلدين، والخاص بتفادي وقوع اشتباكات مسلحة في البحر الأصفر، حيث خط الحدود البحرية المتنازع عليه بين الشطرين.

المصدر: نوفوستي