البث المباشر

اليابان: لا جدوى من الحوار مع كوريا الشمالية!

اليابان: لا جدوى من الحوار مع كوريا الشمالية!
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن الحوار مع كوريا الشمالية غير مجد في ظل مواصلة بيونغ يانغ تطوير برنامجها النووي والصاروخي.

العالم - اسيا والباسيفيك 

وقال آبي في هذا الصدد خلال جلسة استماع في البرلمان: "لا تزال كوريا الشمالية تواصل تطوير برنامجها النووي والصاروخي، والحوار لأجل الحوار لا معنى له".

يذكر أن ممثلين عن الكوريتين اتفقوا في 9 يناير/كانون الثاني على مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في أولمبياد 2018 الذي سيجري في بيونغ تشانغ، وكذلك على استئناف الحوار.

ونجح الطرفان بالخصوص في استعادة تشغيل الخط الساخن بين جيشي البلدين، والخاص بتفادي وقوع اشتباكات مسلحة في البحر الأصفر، حيث خط الحدود البحرية المتنازع عليه بين الشطرين.

المصدر: نوفوستي

روابط ذات صلة

رئيس وزراء اليابان يحسم موقفه من حضور أولمبياد بيونغ تشانغ

اليابان تجري أول تدريب لمواجهة صواريخ كوريا الشمالية

اليابان تصدر إنذارا خاطئا من إطلاق صاروخ

تشكيل لجنة مشتركة من ايران والصين واليابان لاغاثة ناقلة النفط المنكوبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

موسكو تحذّر من تآكل نظام حظر الأسلحة الكيميائية وتنتقد اجتماع باريس

جيش الاحتلال یستنفر قواته تحسُّباً لـ"جمعةِ غضب" ثامنة

نصيحة كيسنجر للسلطات الاميركية: لا تشنوا حربا قرب روسيا والصين

أردوغان: الارهابيون يسرحون بالمنطقة تحت العلم الأميركي

اليابان: لا جدوى من الحوار مع كوريا الشمالية!

مصر تعلن عن انخفاض كبير في عجز ميزان تجاريها

المرجع المدرسي يدعو العراقيين إلى "المشاركة الفعّالة" بالانتخابات

مواقع كردية: الطائرات التركية ترتكب مجزرة بالنازحين في ريف عفرين

تقارير للخارجية الايرانية حول الاتفاق النووي للبرلمان

أسلحة ومعدات أوروبية يعثر عليها الجيش السوري في التنف

ظريف: لايمكن لاوروبا الحفاظ على الاتفاق النووي عبر محاولات انتهاكه

اردوغان: منبج بعد عفرين ثم إلى حدودنا مع العراق

ايران تستضيف اجتماع قادة القوات البحرية لدول شمال المحيط الهندي

قمة الاتحاد الإفريقي تنعقد 28، و29 يناير في إثيوبيا

بعد تكرار الأخطاء، الكرد إلى أين؟

ترامب يعتذر عن نشره تغريدة عنصرية

أطول رجل و أقصر سيدة في العالم في مصر لترويج السياحة

خطيب طهران: محاولات العدو ترتكز على بث اليأس بالشعب الإيراني

ايران تنتقد مواقف مجلس الامن الدولي حيال فلسطين واليمن

شاهد: للمرة الثانية ,خلال أقل من 48 ساعة.. سطو مسلح على بنك في الأردن !

الأکثر مشاهدة