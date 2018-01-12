تشكيل لجنة مشتركة من ايران والصين واليابان لاغاثة ناقلة النفط المنكوبة

العالم - إيران

واضاف ربيعي اليوم الجمعة خلال لقائه السفير الياباني لدى طهران، ان اللجنة المشتركة ستتابع عمليات انقاذ السفينة لتتمكن الدول الثلاث وبالتعاون مع بعض ايصال المساعدة للمنكوبين.

وأعرب عن امله باعلان اخبار سارة الى عوائل طاقم السفينة والشعب الايراني في غضون الايام القادمة في ضوء العمليات الحاصلة .

يذكر ان وزارة النقل الصينية كانت قد اعلنت في بيان، الأحد الماضي، أن ناقلة النفط الايرانية 'سانشي'، اصطدمت مساء السبت 6 يناير الحالي بسفينة النقل 'سي إف كريستال' الصينية على بعد نحو 160 ميلا بحريا قبالة الساحل القريب من شنغهاي. ويتألف طاقم الناقلة من 32 شخصا، وكانت في طريقها من إيران إلى كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات الغازية.

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