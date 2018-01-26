تقارير للخارجية الايرانية حول الاتفاق النووي للبرلمان

العالم - ايران

واضاف حسيني اليوم الجمعة، انه ووفقا لقرار مجلس الشورى الاسلامي، على الخارجية أن تقدم كل ثلاثة اشهر تقريرا بشأن مسار تنفيذ الاتفاق النووي وفي هذا الاطار قدمت لحد الان ثمانية تقارير.

وتابع انه تم البدء في تنفيذ الاتفاق النووي منذ 16 يناير 2016، وقد قدمت وزارة الخارجية مذاك ولحد الان ثمانية تقارير في الموعد المقرر.

واوضح ان الخارجية قدمت في تقريرها ايضاحات حول تنفيذ الاتفاق النووي والعقوبات المفروضة علي ايران و الغاء تلك العقوبات و كذلك العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي وما قامت به امريكا لوضع عقبات امام تنفيذ الاتفاق و سلوكها المعارض تجاه الاتفاق.

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