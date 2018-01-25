بروجردي يدعو أوروبا الي دعم عملي الاتفاق النووي عمليا

العالم - ايران

وفي الاجتماع البرلماني المشترك الثامن بين ايران واوروبا، والذي عقد مساء امس في فيينا، بحث الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب رئيس واعضاء هيئة العلاقات الايرانية في البرلمان الاوروبي، بالتزام ايران بالاتفاق النووي، وانتقدوا سياسات ترامب الاحادية الجانب.

'يانوش لواندوفسكي' رئيس هيئة العلاقات الايرانية في البرلمان الاوروبي، أكد ان زيارته الاخيرة لطهران واصفهان كانت مفيدة، وقال ان الحوار أفضل وسيلة لتقريب المواقف بين الطرفين واضاف : لدينا نقاط مشتركة وخلافية، لكن يمكن وبالاتكاء علي المشتركات والحوار، تعزيز العلاقات فيما بيننا.

من جانبه رحب بروجردي بمواقف الاتحاد الاوروبي من الاتفاق النووي، وطالبه باتخاذ اجراء عملي لحماية التنفيذ الكامل للاتفاق، وقال ان الاتفاق النووي ورفع الحظر يوفر ارضية مناسبة لتنمية العلاقات الثنائية، الا انه اوضح بان موقف الدول الاوروبية لم يلب توقعات الشعب الايراني من الاتفاق النووي.

وانتقد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي، مواقف ترامب العدائية في ممارسة الضغوط علي الشركات والمصارف الاوروبية، معتبرا تحرك الولايات المتحدة احادي الجانب، بمثابة اساءة للقرارات الجماعية للمجتمع الدولي، وقال ان السبيل للخروج من هذه المشكلة يكمن في اتخاذ مواقف مستقلة من قبل الاتحاد الاوروبي ودعم الشركات والبنوك الاوروبية للدخول الى السوق الايرانية.

وردا على سؤال لاحد نواب البرلمان الاوروبي حول الاحداث الاخيرة في ايران، اوضح بروجردي، ان الاحتجاجات والاعتراضات، امر عادي في كل انحاء العالم، لكن اعمال الشغب وتدمير الممتلكات العامة وزعزعة الأمن، ممارسات مرفوضة من قبل الجميع كما في الدول الاوروبية.

واشار بروجردي الى حجم الاصابات بين قوات الشرطة الايرانية في احداث الشغب الاخيرة حيث اصيب 900 شخص، وقال ان قوات الشرطة الايرانية لاتحمل السلاح كما هو مألوف في الدول الاخرى، وتتحلي باقصى درجات ضبط النفس.

وأعتبر تفسير الاعتراضات الاقتصادية للشعب، بالاطاحة بالنظام، بالتحليل الخاطئ ولا اساس له من الصحة، ومن استنتاجات اميركا وحلفائها والجماعات الارهابية الناشطة في الدول الاوروبية، وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتشكل بانقلاب عسكري، بل بثورة شعبية ، الشعب يحرص على نظامه وقدم الاف الشهداء والتضحيات حفاظا عليه.

ودعا بروجردي، نواب البرلمان الاوروبي، الى رصد تائيد وقبول الجمهور الايراني لنظامه ومتابعة الاحتفالات الواسعة التي تقام بمناسبة ذكري انتصار الثورة الاسلامية خلال الايام القادمة، حيث يقوم عشرات الصحفيين والمراسلين من كل انحاء العالم بتغطية هذه الاحتفالات.

بدوره اشار هادي شوشتري رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان، الي مشكلة انعدام الأمن على الحدود الشرقية للبلاد خاصة مع افغانستان وقال ان انتاج وتهريب المخدرات في افغانستان تضاعف عدة مرات بعد دخول قوات الناتو الى هذا البلد.

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