صادرات ايران النفطية الى اوروبا تسجل نموا بلغ 9 مليارات يورو

العالم - ايران

وتفيد احدث الاحصاءات المنتشرة من قبل مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) بان 28 عضوا بالاتحاد الاوروبي قد استوردوا خلال الاشهر الـ 11 الاولى من العام المنصرم 9.3 ملیار یورو من النفط الايراني .

وسجلت واردات الاتحاد الاوروبي من ايران خلال الاشهر الـ11 الاولى من العام المنصرم نموا بلغ نحو ضعفي ما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه حيث بلغت صادرات ايران في الاشهر الـ 11 الاولى من العام 2016 للاتحاد الاوروبي 4.7 ملیار یورو .

وكانت ايطاليا اكبر مستوردة للنفط الايراني من بين دول الاتحاد الاوروبي حيث استوردت ما قيمة 3 مليارات يورو اي ما يعادل 32 بالمئة من اجمالي واردات الاتحاد الاوروبي من ايران وحلت فرنسا بالمركز الثاني حيث استوردت 2.2 ملیار دولار اي مايعادل 23 بالمئة من اجمالي صادرات ايران الى الاتحاد الاوروبي .