البث المباشر
وكالة يونهاب للانباء:ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في مستشفى بكوريا الجنوبية الى 31 قتيلا
الاعلام الكوري الجنوبي: مقتل 19 شخصا واصابة نحو 50 آخرين بحريق في مستشفى
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين اثر اقتحامها للمدينة
مراسل العالم : قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تكسر زحفين لمرتزقة العدوان السعودي على طور الباحة بلحج وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مصادر فلسطينية : 13000 حالة إصابة بمرض السرطان في قطاع غزة في ظل نفاذ 230 صنف من الأدوية
مصادر فلسطينية : مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس يحذر من خطورة توجه الاحتلال نحو شرعنة البؤرة الاستيطانية حافات غلعاد غرب نابلس، في إطار مشروعه من أجل تقسيم الضفة الغربية
مراسل العالم : مصرع العشرات من مرتزقة العدوان السعودي إثر كسر زحفهم من قبل الجيش واللجان الشعبية اليمنية باتجاه منطقة عصيفرة وجبل الوعش شمال المدينة
مراسل العالم : مقتل وجرح أعداد من مرتزقة العدوان السعودي خلال صد زحوفات لهم على مواقع الجيش واللجان في عصيفرة وجبل الوعش بتعز
مراسل العالم : غارتان لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منزل الشيخ "عبد علي بجاش" في منطقة الحوجلة بمديرية التعزية بتعز
مصادر فلسطينية : مندوب ​فلسطين​ في ​الأمم المتحدة​ رياض منصور يدعو كل الدول للاعتراف بـفلسطين كدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

وزير التخطيط العراقي: ايران شريك تجاري كبير للعراق

وزير التخطيط العراقي: ايران شريك تجاري كبير للعراق
الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير التخطيط والتجارة العراقي سلمان الجميلي، اليوم الخميس، ان ايران تعد شريكا تجاريا كبيرا للعراق، مؤكدا ان الحكومة العراقية تسعى إلى تطوير علاقاتها مع جميع دول العالم وفي مقدمتها دول الجوار.

العالم - ايران

وذكر مكتب الوزير في بيان ان "وزير التخطيط والتجارة وكالة، سلمان الجميلي، استقبل، اليوم، السفير الايراني في بغداد، ايرج مسجدي"، مثمنا "المواقف الايرانية الداعمة للشعب العراقي في مختلف المجالات".

واضاف ان "الجميلي اشار خلال لقائه مسجدي إلى ان الحكومة العراقية تسعى إلى تطوير علاقاتها مع جميع دول العالم وفي مقدمتها دول الجوار في اطار سياسة الانفتاح والتعاون وبناء شبكة من العلاقات الثنائية القائمة على اساس تبادل المصالح المشتركة وبما يحقق تطلعات شعوب المنطقة في حياة اكثر استقرار بعيدا عن التوترات السياسية والامنية"، مشيرا الى ان "هناك اجراءات عملية تقوم على اساس تذليل جميع العقبات التي يمكن ان تواجه الحركة التجارية بين البلدين".

من جانبه اكد السفير مسجدي ان "الحكومة الايرانية مازالت وستبقى داعمة لجهود الحكومة العراقية في مجال اغاثة النازحين وتحقيق الاستقرار في عموم العراق، وسعيها الدؤوب نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وبين مسجدي رغبة الحكومة الايرانية في "اقامة مركز تجاري ايراني دائم في العراق وانشاء منطقة حرة للتبادل التجاري وزيادة حجم الاستيرادات، لاسيما في مجال المواد الانشائية وحليب الاطفال المجفف".

المصدر: الغد برس

 

روابط ذات صلة

إيران تقترب من توقيع عقود نفط وغاز مع شركات أجنبية

آخر إحصائيات التجارة الخارجية الإيرانية

خطوات مؤثرة لسلاح البحر الإيراني في صون الاقتصاد والتجارة العالمية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الصين تدعو المجتمع الدولي إلى تعويض خسائر الأونروا

عريقات لترامب: السلام أزيح عن طاولة المفاوضات بعد رفع قضية القدس

6000 مهاجر سوري مهددون بالترحيل من أمريكا!

ادارة عفرين: على الدولة السورية القيام بواجبها حيال الهجمات التركية

الاسم "محمد" يكتسح ألمانيا ودولا أوروبية

طهران: الكيان الصهيوني هو بؤرة مشاكل الشرق الاوسط

الرئيس التركي: سنسلم عفرين لأصحابها الحقيقيين

نشطاء: تدهور حقوق الإنسان في البحرين مع انشغال العالم

نيكي هايلي: محمود عباس أهان الرئيس الاميركي 

وزير التخطيط العراقي: ايران شريك تجاري كبير للعراق

ابو ردينة: إذا بقيت القدس خارج الطاولة فستبقى أمريكا خارجها أيضا

الهيئة العليا للانتخابات: السيسي يحتاج 3 ملايين صوت فى حاله عدم وجود مرشح آخر

ماذا قال سياسيون عن رغبة قطر في التصالح مع مصر؟

فنزويلا تعتبر سفير إسبانيا "شخصا غير مرغوب فيه"

استشهاد و إصابة 5 يمنيين بغارة سعودية بالجوف

دمشق تكشف الهدف وراء اتهامات أميركا الاخيرة ضد سوريا وروسيا

ترامب لـ"ماي": نقف بجانبكم

استقالة دبلوماسي أمريكي من لجنة استشارية بشأن أزمة الروهينجا

ألمانيا تتوقف عن بيع أسلحة لتركيا..والسبب؟

الحريري يتحدث عن الجولة الحالية من محادثات فيينا وحساسيتها

الأکثر مشاهدة