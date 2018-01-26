شاهد..الروبوت السعودية «صوفيا» تتعطل بعد سؤالها عن الفساد!

العالم - السعودية

وأعلنت «اليونا شكروم»، النائب في البرلمان الأوكراني، عن حدوث خلل في «صوفيا» بعد سؤال عن قضية الفساد في أوكرانيا.

ووقع الحادث في البيت الأوكراني في دافوس.

وكتبت «شكروم» عبر حسابها على «فيسبوك» «لقد حدث خلل لدى الروبوت الأكثر تقدما في العالم صوفيا بعد سؤال حول ما يجب فعله بشأن الفساد في أوكرانيا، وتوقف المعالج عن العمل».

وناقش رئيس بنك «سبيربنك» الروسي «غيرمان غريف» مع «صوفيا» خلال فطور العمل في «دافوس» مسألة الذكاء الاصطناعي.

وتحدثت «صوفيا» عن القوالب النمطية الشائعة عن الروبوتات واتفقت مع «غريف» على مرافقته للتزلج.

وقد صنعت الروبوت «صوفيا» من قبل شركة هونغ كونغ «Hanson Robotics».

وحصلت صوفيا في خريف العام الماضي على الجنسية السعودية، لتصبح أول روبوت يحصل على جنسية دولة ما.