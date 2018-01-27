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ترامب يكشف الإنفاق الأمريكي للعمليات في الشرق الأوسط

ترامب يكشف الإنفاق الأمريكي للعمليات في الشرق الأوسط
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أنفقت 7 تريليونات دولار على عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط.

العالمالأميرکيتان                           

وقال ترامب، ردا على سؤال مناسب، في مقابلة خاصة مع قناة "CNBC"، نشرت اليوم الجمعة: "حسب معطيات متوفرة لدينا حتى الشهر الماضي، أنفقنا 7 تريليونات دولار، وهذه تكاليف مذهلة".

وأضاف ترامب: "ونحن ما زلنا هناك، وأنا انتصرت على داعش، وقمت، كما قمنا نحن جميعا، بعمل جيد جدا، لكن هذا الأمر (التكاليف الأمريكية) معيب، ومحزن جدا".  

ولم يوضح الرئيس الأمريكي الفترة التي تحدث فيها خلال تحديد المبلغ المذكور.

والبنتاغون نشر في وقت سابق وثيقة قدر فيها حجم الإنفاق الأمريكي للعمليات في الشرق الأوسط اعتبارا من العام 2001 بحوالي 1.52 تريليون دولار، إلا أن معهد ووتسون التابع لجامعة براون أصدر لاحقا دراسة قال فيها إن إنفاق الولايات المتحدة على عملياتها في العراق وسوريا وأفغانستان وكذلك باكستان، بالإضافة إلى تعزيز الأمن القومي ومساعدة قدامى المحاربين، بلغ 4.3 تريليونات دولار.

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