أميركا تسعى لاجترار مزاعم واهية ضد إيران

العالم - الاميركيتان

وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة الجمعة، إن سفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي وزملاءها الممثلين لباقي الدول الأعضاء الأربعة عشرة في مجلس الأمن سيتناولون الغداء مع الرئيس دونالد ترامب خلال الزيارة.

وسيزور سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن حظيرة طائرات في قاعدة عسكرية قرب واشنطن حيث عرضت هيلي الشهر الماضي بقايا صاروخ زعمت وزارة الحرب الاميركية (البنتاغون) إنها لصواريخ إيرانية باليستية أطلقت من اليمن صوب العاصمة السعودية الرياض في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر إضافة إلى أسلحة أخرى.

ونفت إيران تزويد الحوثيين بتلك الأسلحة ووصفت عرض بقايا الأسلحة في واشنطن بأنه "ملفق".

وقالت هيلي الشهر الماضي إنها تبحث عدة خيارات في الأمم المتحدة للضغط على إيران، لكنها ستواجه على الأرجح صعوبات في إقناع بعض أعضاء مجلس الأمن بالحاجة إلى إجراء من الأمم المتحدة خاصة الصين وروسيا وهما من الدول التي تمتلك حق النقض.

(رويترز)

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