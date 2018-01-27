البث المباشر
ا ف ب: المعارضة السورية تعلن مقاطعتها لمؤتمر سوتشي
ا ف ب: المعارضة السورية تعلن أنها ستقاطع محادثات سوتشي
مراسل العالم : أربع غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على الخط العام بمديرية حيس بالحديدة
ا ف ب: قتيل وجريحان بإطلاق نار في أمستردام بهولندا
مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد الاصابات في أحداث قطاع غزة إلى 9 إصابات، 3 شرق جباليا و 3 شرق غزة و 3 شرق خايونس
مراسل العالم: إحباط زحف لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه المدرجات وتبة مقداد غرب تعز ومصرع وإصابة عدد منهم
مصادر فلسطينية : إصابات إثر اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المقدسيين في حي بطن الهوا بسلوان بالقدس المحتلة
مصدر بحريني : منظمات حقوقية تخشى تدهور صحة الحقوقي البارز نبيل رجب وتطالب بالإفراج الفوري عنه
مصادر بحرينية : الأجهزة الأمنية البحرينية تغرق الأحياء السكنية في أبوصيبع و الشاخورة بالغازات السامة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم المزرعة الشرقية برام الله وتعتقل الشابين مؤيد سليمان سعد و ايسر بسام زين

أميركا تسعى لاجترار مزاعم واهية ضد إيران

أميركا تسعى لاجترار مزاعم واهية ضد إيران
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

تسعى الولايات المتحدة إلى اجترار مزاعمها الواهية بشأن بقايا صاروخ يمني لاجل اتخاذ الأمم المتحدة إجراء ضد إيران خلال زيارة مبعوثون من مجلس الأمن الدولي واشنطن يوم الاثنين.

العالم - الاميركيتان

وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة الجمعة، إن سفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي وزملاءها الممثلين لباقي الدول الأعضاء الأربعة عشرة في مجلس الأمن سيتناولون الغداء مع الرئيس دونالد ترامب خلال الزيارة.

وسيزور سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن حظيرة طائرات في قاعدة عسكرية قرب واشنطن حيث عرضت هيلي الشهر الماضي بقايا صاروخ زعمت وزارة الحرب الاميركية (البنتاغون) إنها لصواريخ إيرانية باليستية أطلقت من اليمن صوب العاصمة السعودية الرياض في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر إضافة إلى أسلحة أخرى.

ونفت إيران تزويد الحوثيين بتلك الأسلحة ووصفت عرض بقايا الأسلحة في واشنطن بأنه "ملفق".

وقالت هيلي الشهر الماضي إنها تبحث عدة خيارات في الأمم المتحدة للضغط على إيران، لكنها ستواجه على الأرجح صعوبات في إقناع بعض أعضاء مجلس الأمن بالحاجة إلى إجراء من الأمم المتحدة خاصة الصين وروسيا وهما من الدول التي تمتلك حق النقض.

(رويترز)

2

روابط ذات صلة

نيكي هيلي: امريكا ملتزمة بالصفقة مع إيران

نيكي هيلي تدافع عن تغريدة ترامب بشأن "الزر النووي"!

وزير الدفاع الايراني: مزاعم هيلي مسرحية مثيرة للسخرية

متحدث عن حرس الثورة الاسلامية يرد على تخرصات هيلي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

هايلي تصف شائعات علاقتها الغرامية بترامب بـ"المقرفة"

المعارضة السورية تعلن مقاطعتها لمؤتمر سوتشي

ايران تتوج ببطولة 'كاس تختي' الدولية للمصارعة الرومانية

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب ضواحي سومار غرب ايران

 المعارضة السورية تحسم اليوم مشاركتها في سوتشي

التوصل لتسويات مالية بشأن حملة اعتقالات ابن سلمان

قتيل وجريحان باطلاق نار وسط امستردام

أميركا تسعى لاجترار مزاعم واهية ضد إيران

روسيا تندد بالعقوبات الاميركية "العبثية" وتتوعد بالرد

صد زحف للمرتزقة، وطيران العدوان يواصل تحليقه فوق تعز

تركيا تستهدف قرى وبلدات ريف عفرين بالطائرات والدبابات

نشرة بانوراما: "التسوية من فيينا الى سوتشي" و"الاخفاق العدوان باختراق جبهة تعز"

وزير الطاقة السعودي يناقش سوق النفط مع رئيس الوزراء العراقي

مصر.. رئيس حزب "الوفد" يطلب إخضاعه للكشف الطبي تمهيدا لترشحه للرئاسة

إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين بمحافظة صلاح الدين

افتتاح الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مبلغ "هائل ومعيب".. ترامب يكشف الإنفاق الأمريكي للعمليات في الشرق الأوسط

أسعار الخبز المدعوم بالأردن ترتفع بين 60 إلى 100 %

من سيمثل العراق في مؤتمر سوتشي؟

إطلاق صاروخ زلزال 2 على موقع لجنود العدوان السعودي في جيزان

الأکثر مشاهدة