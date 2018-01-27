بعد تصريحاته "المسيئة"؛ ترامب يوجه تحيات لقادة أفارقة

العالم - الاميركيتان

وقال الرئيس الأميركي لنظيره الرواندي بعد لقاء ثنائي، "أعرف أنك ستترأس اجتماعك الأول قريبا.. رجاء أن تنقل تحياتي الحارة".

والتقى ترامب الرئيس كاغامي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث قال عدد من قادة الأعمال الافارقة أنهم يعتزمون مقاطعة خطاب ترامب الذي اختتم أعمال المنتدى يوم الجمعة.

وتجاهل الرئيس الأميركي أسئلة وجهها صحافيون بشأن تصريحات نسبت إليه في وقت سابق هذا الشهر مهينة بحق دول إفريقية وصفها "بالحثالة" خلال اجتماع مع قادة الكونغرس حول الهجرة.

وأثارت تصريحاته غضبا في أنحاء العالم ودفعت بالعديد من الحكومات الإفريقية إلى طلب توضيحات من السفراء الأميركيين لديها.

كما طالب الاتحاد الافريقي باعتذار، رغم نفي ترامب أن يكون قد أدلى بتلك التصريحات التي نقلها نواب أميركيون حضروا الاجتماع.

روسيا اليوم

2