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مسؤول روسي: العقوبات الأمريكية الجديدة غير مجدية ولن تؤدي إلى نتيجة

مسؤول روسي: العقوبات الأمريكية الجديدة غير مجدية ولن تؤدي إلى نتيجة
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا، لا معنى لها وغير منطقية، وتسبب أضررا للجميع، ولا تؤدي لأي نتيجة.

العالم - اوروبا

وقال دفوركوفيتش للصحفيين: "إذا أردنا الحديث بجدية، فإن العقوبات الجديدة والسابقة لا معنى ولا أساس لها، ولم تؤد إلى نتيجة إيجابية سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أي طرف في العالم".

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "لذلك، سوف نواصل عملنا بشكل طبيعي لتحقيق نتائج أفضل".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد اعتبرت اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا تهدف لمواصلة الضغط على موسكو.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة بهذا الصدد: " مواصلة لجهودها في ممارسة الضغط على بلدنا، قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على عدد من المواطنين الروس والشركات بحجة تورط روسيا في الأزمة الأوكرانية".

وقال البيان: " لا تستطيع واشنطن التخلص من الأوهام، بأنه يمكن إخافتنا من خلال رفض منح التأشيرات الأمريكية أو فرض حظر تجاري، لإجبارنا على التخلي عن المسار المستقل ضمن الساحة الدولية، والدفاع عن مصالحنا الوطنية".

وأضاف البيان: " إذا كانت السلطات الأمريكية تفضل فسخ الروابط الاقتصادية وغيرها مع روسيا، فمن حقها، ونحن نحتفظ بحق الرد، ومع ذلك، فقد آن الأوان ليفهم استراتيجيو واشنطن أن حملة العقوبات بلا معنى، وأنها لم ولن تجلب لهم أي نتائج، ولن تؤدي إلا إلى خسائر مالية للشركات الأمريكية، وإثبات عجزهم للعالم بأسره . وبطبيعة الحال، لن يكونوا قادرين على إخفاء ضلوعهم في الانقلاب الذي حصل في الميدان في كييف عام 2014 وتأجيج الحرب الأهلية في أوكرانيا بعد ذلك".

المصدر: وكالات روسية

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