محافظ الانبار العراقية يدعو لتشكيل لجنة تحقيق بحادثة البغدادي 

العالم - العراق

ونشر المكتب الإعلامي للحلبوسي، بياناً قال فيه إن الأخير "وجه وعلى الفور بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قائد شرطة الأنبار وعضوية مدير الأمن الوطني والمعاون الأمني للمحافظ".

وأوضح البيان أن "تشكيل اللجنة يأتي للوقوف على ملابسات وأسباب حادثة استشهاد وإصابة عدد من منتسبي الحشد والمدنيين في ناحية البغدادي".

وقصفت مروحية أمريكية عدداً من العجلات المدنية والأمنية التي كانت تقل مدير ناحية البغدادي، شرحبيل العبيدي، ومدير شرطة الناحية، العقيد سلام العبيدي، خلال توجههم إلى منزل شيخ عشيرة العبيد بالناحية، الشيخ معدي العبيدي، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

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