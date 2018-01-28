واشنطن: لن نتساهل مع داعمي طالبان بعد اعتداء كابول

العالم - الأميركيتان

وقال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في بيان "من واجب كل الدول التي تدعم السلام في افغانستان ان تتخذ اجراءات حاسمة لوضع حد لحملة العنف التي تنفذها طالبان" التي اعلنت مسؤوليتها عن الاعتداء.

وندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بداية كانون الثاني/ يناير ب"اكاذيب" اسلام اباد و"ازدواجيتها" في موضوع مكافحة الارهاب، متوعدا بتعليق مساعدات لهذا البلد تصل الى ملياري دولار.

واضاف تيلرسون ان "استخدام طالبان لسيارة اسعاف كسلاح لمهاجمة المدنيين هو فعل ازدراء غير انساني بحق الافغان وجميع من يعملون لاعادة السلام الى البلاد، اضافة الى كونه انتهاكا للقواعد الدولية الاساسية".

