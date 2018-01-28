المحكمة الدستورية الاسبانية تنظر في طعن مدريد بحق بوتشيمون

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وقال مصدر قضائي ان اجتماع القضاة الاثني عشر لاعضاء المحكمة بدأ وامتد حتى بعد الظهر.

ويهدف الاجتماع الى اتخاذ قرار في شأن قبول الطعن او لا وليس مناقشة عمق المشكلة.

وفي حال قبلت المحكمة بالطعن فان جلسة التصويت ستعلق تلقائيا. وبعدها، امام القضاة حتى خمسة اشهر نظريا لجعل قرارهم نهائيا.

ولجأت الحكومة الاسبانية الى المحكمة الدستورية رفضا لترشيح بوتشيمون لتولي رئاسة الاقليم، علما بانه المرشح الوحيد لهذا المنصب.

ورغم فوز لائحة بوتشيمون في الانتخابات الاقليمية في كاتالونيا في 21 كانون الاول/ديسمبر، ترى مدريد ان ترشيحه "غير شرعي" كونه ملاحقا من جانب القضاء الاسباني بتهمة "العصيان" وموجود في بروكسل منذ نهاية تشرين الاول/اكتوبر.

وكانت حكومة ماريانو راخوي لجأت اولا الى مجلس الدولة الذي رفض قبول الطعن معتبرا ان مدريد لا يمكنها ان تعارض مسبقا نتيجة انتخابات لم تحصل بعد.

واقيل بوتشيمون مع جميع اعضاء حكومة كاتالونيا بعد محاولة فاشلة لاعلان استقلال الاقليم في 27 تشرين الاول/اكتوبر، وفر الى بلجيكا لتفادي ملاحقة قضائية من جانب مدريد.

