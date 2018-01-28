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بعد رسالة تميم إلى قابوس.. توقيع اتفاقية جديدة بين قطر وعمان

بعد رسالة تميم إلى قابوس.. توقيع اتفاقية جديدة بين قطر وعمان
الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

تلقى قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، رسالة خطيةً من الامير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

العالم - قطر

وبحسب صحيفة "أثير" العمانية، تسلّم الرسالة خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني خلال استقباله صباح اليوم السفير علي بن فهد فالح الهاجري سفير دولة قطر لدى السلطنة، حيث تبادلا خلال المقابلة الأحاديث الوديَّة واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين.

وفي سياق ذي صلة، استقبل الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان بمكتبه صباح الأحد، محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة القطري، الذي يزور السلطنة خلال الفترة من 27-29 من الشهر الحالي.

وبحسب صحيفة العرب القطرية، جرى خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين دولة قطر وسلطنة عمان في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية وسبل تطوير علاقات التعاون المشترك ، إضافة إلى التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي وسبل تطوير مجالات الاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.

وعُقدت جلسة مباحثات رسمية بين وفدي البلدين، تم خلالها تأكيد أهمية هذه اللقاءات بين السلطنة وقطر ودورها في تبادل الخبرات والمعارف خاصة فيما يتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك فيما يخص المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية وسبل تطويرها مستقبلاً وفتح آفاق أوسع لتعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات ووجهات النظر.

من جهة أخرى، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين سلطنة عمان ودولة قطر فيما يتعلق بمجالات الإنتاج الغذائي والتسويق والاستثمار المشترك وتصدير المنتجات العمانية إلى دولة قطر، بحسب الصحيفة. 

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