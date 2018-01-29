أول تصريح إماراتي على اشتباكات عدن الدامية!

العالم - اليمن

وجاء تصريح قرقاش عبر تغريدة في "تويتر" تعليقا على الاشتباكات الدامية التي اندلعة بين مسلحي الرئيس المستقيل هادي المدعومة سعوديا ومسلحي مايسمى "المجلس الانتقالي" الدعومين اماراتيا في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وقبل هذا التعليق من قرقاش أصدر "المجلس الجنوبي" المدعوم من قبل الامارات بيانا اتهم فيه حكومة أحمد عبيد بن دغر بمخالفة دعوة تحالف العدوان السعودي لهدنة في الجنوب، محملا بن دغر مسؤولية التصعيد في عدن.

كما طالب المجلس الفار عبد ربه منصور هادي مجددا بـ"إقالة حكومة الفساد قبل أن يخرج الأمر عن السيطرة".

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