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هل سيغيب بشار الجعفري عن مؤتمر سوتشي؟

هل سيغيب بشار الجعفري عن مؤتمر سوتشي؟
الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

العالم -سوريا

كشف مصدر مطلع أن الوفد الحكومي السوري برئاسة بشار الجعفري، مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، سيغيب عن مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في مدينة سوتشي الروسية يوم الاثنين.

وفي حديث لوكالة "إنترفاكس" قال المصدر، اليوم الأحد:"بشار الجعفري وأعضاء وفده الذين شاركوا بانتظام في المفاوضات السورية بجنيف والتي جرت جولتها الأخيرة في فيينا، سيغيبون عن مؤتمر سوتشي. بالتالي فإن مسألة تمثيل دمشق لا تزال عالقة".

لكنه أشار إلى أن "ثمة متسعا من الوقت، علما أن يوم 30 يناير/كانون الثاني سيكون أهمّ أيام أعمال المؤتمر، وربما تكون هناك أعمال يوم 31 يناير/كانون الثاني، لكنه شيء يصعب التنبؤ به".

وكانت هيئة التفاوض السورية المعارضة أعلنت يوم السبت، على لسان رئيسها نصر الحريري، أنها قررت "عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي".

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