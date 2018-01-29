الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو يفوز بولاية ثانية 

العالم - اوروبا

وقال نينيستو للصحافيين في هلسنكي "أنا متفاجئ ومتأثر بهذا الدعم الكبير" بعدما حصد اكثر من 62 في المئة من الاصوات بعد فرز غالبية صناديق الاقتراع.

ومنذ انتخابه في 2012 نجح نينيستو في تقريب فنلندا التي كانت تابعة لروسيا القيصرية (1809-1917)، من حلف شمال الاطلسي بدون اغضاب موسكو.

وقال جوهانا اونسلوما مدير الابحاث في شبكة الدراسات الاوروبية التابعة لجامعة هلسنكي ان الفنلنديين الذين تتقاسم بلادهم حدودا طولها 1340 كيلومترا مع روسيا، وهي الاطول في الاتحاد الاوروبي، "يتطلعون الى الاستقرار ولا يريدون تغييرا في الوقت الراهن".

وقالت رايجا بالمو (62 عاما) وهي متقاعدة تقيم في هلسنكي ان "نينيستو هو خيار آمن بالنظر الى الوضع الذي يسود العالم".

الرئيس الفنلندي هو رئيس الدولة وقائد الجيش ويشارك في ادارة الشؤون الخارجية والدفاعية مع الحكومة، باستئناء الشؤون الاوروبية الخارجة عن صلاحياته.

وكانت مهمته الاولى وضع فنلندا تحت حماية الدرع النووية الاميركية. وقد وجهت روسيا تحذيرات عديدة لمنع البلاد من التخلي عن حيادها العسكري.

وتربط علاقة ودية بين نينيستو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهما يتقاسمان العديد من الهوايات من حضور مباريات الهوكي الى حفلات الاوبرا.

وقال الخبير نفسه "تبين ان استراتيجيته واسلوبه التكتيكي مجديان خصوصا في طريقة التعامل مع بوتين (...) الناس يشعرون بانه يملك القدرة والادوات لمواجهة هذه التحديات".

وكان نينيستو صرح منتصف كانون الثاني/ يناير في ذكرى مرور مئة عام على انشاء القوات المسلحة الوطنية، ان "احد الاهداف الرئيسية للسياسة الخارجية والامن هو تجنب جر البلاد الى نزاع مسلح".

والانضمام الى الحلف الاطلسي ليس واردا لان موسكو يمكن ان تعتبر ذلك اعلان حرب.

ونينيستو الذي دخل اعلى مستويات السلطة منذ تسعينات القرن الماضي، ولد في 1948 لعائلة عمالية في جنوب غرب البلاد.

وهو عضو في الحزب المحافظ "التحالف الوطني" وكان وزيرا للعدل في 1995-1996 ثم المالية (1996-2003) وساعد بلاده في الخروج من الانكماش في نهاية التسعينات قبل ان يلحقها بمنطقة اليورو.

وفي 1995، فقد هذا الاب لولدين زوجته في حادث سير. وفي 2004 كاد يلقى حتفه في التسونامي في تايلاند.

وفي 2009 تزوج من الملحقة الصحافية لحزبه يني هاوكيو التي تصغره ب29 عاما، ما سمح له باعطاء صورة اكثر انسانية له بين الفنلنديين.

واعلن الزوجان في تشرين الاول/ اكتوبر انهما ينتظران مولودا في شباط/ فبراير. ويرى محللون ان هذا النبأ عزز شعبية نينيستو بين مواطنيه.

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