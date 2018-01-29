"قسد" تستعيد السيطرة على معظم نقاط جبل برصايا

العالم - سوريا

وكانت قوات درع الفرات قد أعلنت أمس الأحد أنها سيطرت على جبل برصايا الاستراتيجي بعد اشتباكات عنيفة مع قسد، في حين نفت الوحدات التركية سيطرة الجيش التركي وفصائل الجيش الحر على جبل برصايا شمال مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي.

وفي محيط عفرين تدور اشتباكات عنيفة بين وحدات الحماية والجيش التركي في قرية علي بيسكي بمحيط راجو، ووحدات الحماية تعلن تدمير دبابة تركية.

في المقابل، شنّت الطائرات التركية غارات مكثفة على بلدات كوبالي ودير مشمش في منطقة شيروا جنوب عفرين.

وقال المستشار الإعلامي لوحدات حماية الشعب في عفرين ريزان حدو إن الطائرات التركية تواصل غاراتها العنيفة على عفرين.

حدو وفي مقابلة مع الميادين رأى أن الرئيس التركي يدرك هزيمة سياسته في سوريا ويسعى مقابل ذلك الى إطالة الأزمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان جدد موقف بلاده لجهة الإصرار على "تطهير الحدود مع سوريا من الإرهابيين"، على حد تعبيره.

وقال أردوغان إن "133من إخواننا عادوا إلى ديارهم في جرابلس والباب اللتين طهرناهما سابقاً من الإرهابيين"، مؤكّداً أن الجيش التركي يقوم اليوم بالدور نفسه في عفرين.

الميادين

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