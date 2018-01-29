هايلي: لا تخلطوا بين الموسيقى وقاذورات السياسة!

وذلك بعد ظهور صورة هيلاري كلينتون وكتاب "النار والغضب" خلال حفل توزيع الجوائز، حيث ظهرت كليبات فيديو على الشاشات، اسمع فيها مقدم العرض جيمس كوردن الحضور، أصوات أشخاص مشهورين، يقرأون من كتاب مايكل وولف "النار والغضب: في بيت ترامب الأبيض".

كما ظهرت في واحدة من هذه الكليبات، المنافسة السابقة للرئيس الأمريكي على منصب الرئاسة، الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقالت هايلي في حسابها الرسمي على تويتر: "أحببت دائما جوائز غرامي، ولكن قراءة كتاب "النار والغضب" دمرت كل شيء، لا تفسدوا الموسيقى الجيدة بالقاذورات، البعض منا يحب الموسيقى دون إضافة السياسة إليها".

وأصبح أكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحدة، كتاب "النار والغضب: في بيت ترامب الأبيض" الذي طرح للبيع في الأسواق يوم 9 يناير الجاري.

يقول الكتاب، على وجه الخصوص، إن دونالد ترامب لم يكن يتوقع أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، وصدمت زوجته ميلانيا من احتمال أن تصبح السيدة الأولى، وكان بعض مستشاري ترامب قلقون بشأن الصحة النفسية للرئيس.

ونفى البيت الأبيض محتويات كتاب وولف، وأرسل محامي ترامب الشخصي رسائل إلى المؤلف والناشر يطالبهما بإيقاف نشر وتوزيع الكتاب.

المصدر: نوفوستي