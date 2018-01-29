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بيسكوف:مؤتمر سوتشي خطوة مهمة في التسوية السورية

بيسكوف:مؤتمر سوتشي خطوة مهمة في التسوية السورية
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

استبعد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن عدم مشاركة أحدهم في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي سيؤدي إلى فشل أهميته، مؤكدا أنه سيصبح خطوة مهمة على طريق التسوية السورية.

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وقال بيسكوف للصحفيين: "… مؤتمر سوتشي يمثل خطوة مهمة على طريق التسوية السورية".

وأضاف بيسكوف: "وحقيقة أن بعض ممثلي العملية التي تجري الآن في سوريا لم يشاركوا، لا يمكن أن يحبطوا هذا المؤتمر، وقلنا، لا يمكن أن تقوض كثيرا أهمية هذا المؤتمر".

وشدد على أن "الجميع يدرك عدم حدوث تقدم فوري في التسوية السياسية من مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي… هناك حاجة للعمل المضني".

وتستضيف مدينة سوتشي الساحلية الروسية، على مدار يومين، مؤتمر الحوار الوطني لسوريا، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 1600 مشارك.

سبوتنيك

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