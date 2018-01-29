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بالفيديو...انطلاق مؤتمر سوتشي اليوم بمشاركة أكثر من 1600شخصية

الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

لم تصل الأزمة السورية إلى سوتشي إلا بعد تنقلها من جنيف إلى مونترو إلى أستانة وفيينا وغيرها من المحطات التي نجحت حينا وأخفقت أحيانا فلطالما شكلت المشاركة الشاملة للأطراف السورية معضلة عصية على الحل وسط محاولات لاحتكار تمثيل المعارضة تارة ورفض مشاركة ممثلين عن مكونات المجتمع السوري فضلا عن تواضع نتائج المسارات .

العالم - خاص بالعالم 

وتشكل سوتشي علامة فارقة على مستوى المشاركة فألف وستمئة شخصية مدعوة للمشاركة, وإضافة إلى وفد الحكومة تمت دعوة مختلف الإثنيات والطوائف والمذاهب وسيمثل معارضة الداخل موفدون من المجلس الشعبي والأحزاب الرئيسية ووجهاء القبائل وممثلون عن النقابات.

ويشارك ممثلون عن جماعات مسلحة انضمت إلى اتفاقات المصالحة مع الحكومة حيث تشير أرقام المنظمين إلى أن 230 جماعة سلمت سلاحها طواعية منذ بدء محاربة الإرهاب. 

معارضة الخارج سيمثلها أكثر من ثلاثمئة مشارك من بينهم منصتا موسكو وأستانا وتيار غد سوريا والحراك المدني وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي.

ما يسمى بالإدارة الذاتية الكردية شمال سوريا عزفت عن المشاركة وتلتها هيئة التنسيق الوطني والهيئة التفاوضية التي سيشارك بعض أعضائها بصفة شخصية.

وفي تسريبات فإن مسودة بيان المؤتمر ستدعو الشعب السوري لتقرير مستقبله في تصويت شعبي دون أي ضغوط خارجية وإبقاء سوريا دولة موحدة وستتضمن المسودة اثني عشر بندا تمثل المبادئ نفسها التي قدمها مبعوث الأمم دي ميستورا في الجولة الثامنة من المفاوضات السورية بجنيف وتنص المسودة على تشكيل لجنة دستورية بمشاركة الوفد الحكومي ووفد آخر يمثل طيفا واسعا من المعارضة للتحضير لتعديل الدستور برعاية الأمم المتحدة ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي اثنين وعشرين أربعة وخمسين.

وإضافة لروسيا وإيران وتركيا بضفتهم ضامنين لاتفاق استانة دعيت الأمم المتحدة التي ستتمثل بالمبعوث الخاص ستافان ديمستورا والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومصر والعراق ولبنان والسعودية والأردن وكازاخستان للمشاركة بصفة مراقب.

 

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