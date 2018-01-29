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حزب الله :المقاومة هي ضمان السلم الاهلي في لبنان

حزب الله :المقاومة هي ضمان السلم الاهلي في لبنان
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن بغدادي ان ما يجري اليوم شبيه بالفترة التي اسست لقيام كيان الاختلال مشددا على ان المقاومة وحده السبيل لحماية لبنان والحفاظ على سلمه الاهلي.

العالم_لبنان

وقال:"أن ما يجري اليوم من صراعات في المنطقة تقودها أميركا لأجل "صياغة شرق أوسط جديد"، يشبه الأوضاع التي حدثت إبان الحرب العالمية الاولى، والتي كان من نتائجها قيام الاحتلال البريطاني على العراق وفلسطين والاحتلال الفرنسي على لبنان وسوريا، مما مهد لقيام الكيان الغاصب على أرض فلسطين، ودفعت شعوب المنطقة ثمنا باهظا وما زالت تعاني إلى اليوم".

تحدث الشيخ بغدادي في خلال الندوة الفكرية، التي نظمتها جمعية الإمام الصادق عليه السلام لإحياء التراث العلمائي في بلدة أنصار الجنوبية، حول العلامة السيد حسن إبراهيم، وقال: "إذا كانت لنا عين ساهرة على الجبهات الساخنة، لتحقيق الانتصارات، فهناك عين أخرى لنا ساهرة على أمن البلد وعلى مؤسساته وحماية السلم الأهلي، والوقوف في وجه العصبيات الطائفية والمذهبية، والتكامل مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وخصوصا ما ينتظرنا من استحقاق نيابي، حيث يجب أن نأخذه بجدية وبوعي، فالتفاهم مع الأخوة في حركة أمل هو من صلب حماية السلم الأهلي ومشروع المقاومة".

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