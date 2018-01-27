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النائب كنعان: القضاء لا يعمل لطرف ضد اخر في لبنان

النائب كنعان: القضاء لا يعمل لطرف ضد اخر في لبنان
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

لفت عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ​ابراهيم كنعان​ الى أن "غالبية مراسيم الاقدمية لم تكن توقع من قبل وزير المال معتبرا ان "رأي هيئة الاستشارات بوزارة العدل في مرسوم الاقدمية ارتكز الى حكم صادر عن مجلس الشورى في العام 1990 يوم كان المجلس يضم جهابزة القانون".

 العالم_لبنان

وفي حديث تلفزيوني شدد كنعان على ان "القضاء لا يعمل لمصلحة طرف سياسي واصدر قرارات لطالما انتظرناها في ملفات نائمة من قضية الرئيس السابق بشير الجميل الى ملف احمد الأسير والقضاة الأربعة وصولاً الى جسر جل الديب وبلدية شاتين"، مضيفا:"لا يمكن ان يكون أي طرف انتقائياً في مقاربة القرارت القضائية والموقف السياسي السلبي من قرار هيئة التشريع والاستشارات في غير محله"، معتبرا ان "ما يجري مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ليس عملية كسر لاي طرف بل احتكام للدستور والمؤسسات".

وأوضح كنعان انه "حصل تعسف بحقوق ضباط في ظل الوصاية السورية ومرسوم الاقدمية جاء ليعيد الحقوق لمستحقيها من الذين ظلموا على اساس قانون الدفاع"، مشيرا الى ان " رئيس الجمهورية ميشال عون منفتح على أي طرح دستوري وقانوني لا يشكل سابقة مع احترامه للاصول والدستور والقوانين ".

وإعتبر كنعان انه "لا يكفي ان يطرح البعض الغاء الطائفية السياسية بل يجب ان ترقى ممارسته لمستوى هذا المطلب"، مشيرا الى انه "لا يمكن فرض الغاء الطائفية السياسية على المسيحيين وعدم تطبيقها على الآخرين ولماذا نصلب ونرجم في كل مرة نطالب بالتوازن وبتصحيح الخلل؟".

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