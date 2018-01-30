معارك ضارية في مدينة عدن بعد استخدام اسلحة ثقيلة

العالم- اليمن

وقالت مصادر عسكرية ان خمسة من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سقطوا بنيران قناصة، بينما لقي اربعة من المقاتلين التابعين لهادي حتفهم في الاشتباكات حيث دخلت الدبابات والمدفعيات الثقيلة على خط المواجهة.



ولليوم الثاني على التوالي، انتشرت وحدات مسلحة من الطرفين في معظم الشوارع التي خلت من المارة والسيارات، بينما أبقت المؤسسات التجارية والتعليمية على أبوابها مغلقة في غالبية مناطق المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها مقرا مؤقتا لها.

وقال مراسل قناة العالم انَّ قوات المجلس الانتقالي الجنوبي اسرت نحو 200 عنصرٍ من قوات هادي.



واندلعت الاشتباكات بشكل مفاجئ صباح الاحد بعدما حاولت قوات هادي منع متظاهرين من بلوغ وسط المدينة واقامة اعتصام.

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